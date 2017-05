Processo seletivo Prefeitura de Plácido de Castro – Acre

As inscrições são recebidas exclusivamente pela Comissão designada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que fica na Avenida Augusto de Macedo, Centro de Plácido de Castro, até o dia 18 de maio de 2017.

A Prefeitura de Plácido de Castro, no Acre, publicou através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, o edital n° 01/2017 de processo seletivo simplificado destinado a contratação temporária de profissionais. A oferta é de dezenas de oportunidades, mais cadastro reserva para os níveis médio e superior, por salários de até R$ 8.176,00.

As vagas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS, Agente de vigilância em Saúde – AVS, Técnico de Enfermagem, Cirurgião Dentista, Enfermeiro , Médico, Farmacêutico, Psicólogo, Psicólogo, Educador Físico, Fisioterapeuta e Assistente Social.

As inscrições são recebidas exclusivamente pela Comissão designada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que fica na Avenida Augusto de Macedo, Centro de Plácido de Castro, até o dia 18 de maio de 2017, sem pagamento de taxa.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. Na prova de títulos serão avaliado os seguintes critérios: experiência profissional na função pretendida, pós-graduação lato sensu, capacitação ou cursos especializados na área de atuação ou intrínseca à função. Serão convocados para a entrevista pessoal os quatro primeiros candidatos classificados em cada área de atuação na fase da análise curricular. Todas as datas estão estabelecidas no edital.

O prazo de validade do seletivo será de um ano, não sendo prorrogável. O edital pode ser conferido no Diário Oficial do Estado do Acre, edição 11 de maio de 2017, página 134: http://www.diario.ac.gov.br/

O Nortão

Curtir isso: Curtir Carregando...