Projeto pretende monitorar fauna da Amazônia em tempo real

Pesquisadores já realizam testes de som e imagem em unidade de conservação do Amazonas

O Tarde Nacional da última quinta-feira (11) falou sobre o Providence, um projeto inovador que pretende acompanhar, por meio de imagens e sons, a biodiversidade da Amazônia em tempo real. O coordenador de monitoramento do Instituto Mamirauá e líder do projeto, Emiliano Esterci Ramalho, fala sobre os detalhes.

Emiliano Ramalho também explica como a tecnologia permitirá a coleta de dados e a identificação das espécies de forma automática, sem a necessidade dos pesquisadores estarem em campo. As informações disponibilizadas poderão ser acessadas pelo público em geral.

Tarde Nacional – Rádios EBC

