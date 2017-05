Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira (19)

Mais de 5,6 milhões de candidatos já realizaram inscrição para o exame.

Portal Amazônia, com informações

Com inscrições abertas até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (19), o número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, de acordo com registros no site do Inep, passa de 5,6 milhões. Os dados do Sistema de Inscrição são desta quinta-feira (18), às 19h. As inscrições são realizadas apenas no site do Enem.

Os que já fizeram a inscrição têm até o fim do prazo para fazer alterações no cadastro. A expectativa é que os inscritos cheguem a 7 milhões. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.

Na Amazônia, o Pará segue com o maior número de inscritos: 282.867. E Roraima o menor: apenas 17.219. Confira o gráfico:

