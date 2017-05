Música e poesia da Amazônia na voz de Enrico Di Miceli e Nilson Chaves

A música da Amazônia será destaque na voz de dois de seus legítimos representantes, Nilson Chaves e Enrico Di Miceli, no dia 2 de junho, no bar Barril. O Show é um recorte em forma de canção da região, rica em cultura e tradição popular, que é cantada e contada por estes dois artistas, com trajetória consolidada. O público irá apreciar grandes sucessos que ao longo dos anos se tornaram trilhas de histórias e momentos, da obra de Enrico Di Micelli e Nilson Chaves.

Enrico Di Miceli

Enrico Di Miceli faz parte do elenco dos grandes cantores e compositores do Amapá, que acompanha a evolução musical sem perder a essência e o estilo regional. Parceiro de compositores como Joãozinho Gomes, Osmar Júnior, Eliakin Rufino, Jorge Andrade e Zeca Preto, dessas convivências musicais saíram canções para o repertório de intérpretes como Patrícia Bastos, Brenda Melo e Senzalas. Enrico gravou o CD Amazônica Elegância, em parceria com Joãozinho Gomes, um marco sua carreira.

Nilson Chaves

Referência no Pará e ícone da Amazônia, Nilson Chaves tem uma relação estreita com o Amapá, e com artistas tucujus, o que rendeu shows, participações especiais, composições e muitas músicas dele interpretadas e gravadas por amapaenses. Nilson Chaves desbravou o Brasil e outros países, que se encantaram com a musicalidade nortista apresentada em shows e em dois discos lançados na Europa, e foi indicado ao Grammy Latino. Sebastião Tapajós, Vital Farias, Flávio Venturini e Chico César também têm parceria com Nilson, que tem 13 discos gravados.

A produtora do show Enrico Di Miceli e Nilson Chaves, Susanne Farias, da Duas Telas Produções, garante uma noite de muitas canções memoráveis, que acompanham gerações de amantes da música amazônica com linguagem universal. “O repertório vai surpreender mesmo os que acompanham as carreiras dos dois artistas, pela forma como serão apresentadas as músicas, seus arranjos e emoção, tudo isso com a interação do público.

Serviço:

Show Enrico Di Miceli e Nilson Chaves

Data: 2 de junho

Hora: a partir de 21h

Local: Bar Barril Macapá – Hamilton Silva esquina com Procópio Rola.

Mesas: R$ 100,00

Contato para compra e reservas: 99149-6446/ 99113-9341

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...