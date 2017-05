Roraima: Famílias são retiradas de 7 comunidades isoladas por cheia de rio em área indígena

Ações foram feitas pelo Exército em Kumapai, Nova Esperança, Monte Moriá 1, Sitio São Mateus Prototó, Canã, Ximaral e Lage.

Famílias de sete comunidades indígenas no Uiramutã, região Norte de Roraima, foram retiradas das localidades pelo Exército nesta quinta-feira (18). Devido à cheia do rio Maú a região ficou isolada e muitas casas estão submersas.

As comunidades atendidas foram Kumapai, Nova Esperança, Monte Moriá 1, Sitio São Mateus Prototó, Canã, Ximaral e Lage, informou o Exército. O número de pessoas retiradas ainda não foi divulgado.

De acordo com o prefeito Dedel Araújo (PP) as comunidades indígenas Kumapai e Caxirimã são as mais afetadas pelo cheia do rio.

Os locais prejudicados pela cheia ficam na Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS). Segundo o Exército, as famílias foram retiradas das áreas isoladas, juntamente com pertences individuais, e levadas para um local seguro.

Foram instalados ainda postos de abastecimento de água potável. O acesso à região é feito pela BR-17. Uma ponte que leva ao município está submersa, segundo o prefeito.

A ação de retirada das famílias isoladas foi executada por militares da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio do 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7º BIS) e do 6º Pelotão Especial de Fronteira (6º PEF) .

O município de Uiramutã fica no extremo Norte de Roraima e possui cerca de 9 mil habitantes, segundo o IBGE.

Corpo de Bombeiros avalia situação

Em nota à Rede Amazônica Roraima, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima informou que uma equipe foi enviada ao município para avaliar a situação. Na sexta (19) outros militares deve ir para a região.

“A equipe está a caminho do município do Uiramutã em uma caminhonete com embarcação. Essa equipe fará uma vistoria inicial e a baldeação de moradores para locais seguros”, detalhou a nota.

A previsão é que os bombeiros permaneçam no município até a segunda feira (22), quando haverá a troca de militares, ou até a normalização da situação.

Ainda na sexta a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil deve fazer um sobrevoo no município a fim de levantar os locais mais atingidos pela cheia dos rios da região.

