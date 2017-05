Família do Mestre Pavão cumpre palavra e realiza o Ciclo do Marabaixo 2017

“Estamos cumprindo a palavra dada quando papai se despediu da família”, afirma Mônica Ramos, filha de Raimundo Lino Ramos, conhecido como Mestre pavão.

É com este sentimento de solidariedade e amor às tradições que a família, descendente direta do pioneiro do Marabaixo, Julião Ramos, se reúne para a semana que inicia, de muita programação para cumprir o calendário do Ciclo do Marabaixo. Neste Domingo do Mastro, 21, as portas da casa do patriarca, falecido em 2009, estarão abertas para receber os convidados e visitantes, que festejam a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo.

Rodadas de marabaixo, missa, novenas, bailes, refeições e a famosa distribuição de caldo e gengibirra, estão na programação do Ciclo, que é realizado desde o início do povoamento de Macapá, quando foi trazida para o Laguinho por Julião Ramos, que era avô de Mestre Pavão. Para o Laguinho levaram as rodas de marabaixo e os costumes da festa, que tem fundamentos no catolicismo. Felícia Ramos, filha de Julião Ramos e mãe de Mestre Pavão, dividiu com os irmãos a responsabilidade dar continuidade à tradição, e repassou para os descendentes.

“Papai era apaixonado por nossa cultura e gostava de contar histórias de menino, quando o marabaixo era dançado na frente da Igreja São José, e ainda se jogava a Carioca. Preservamos ao máximo estes costumes, assim como a memória de nossos antepassados. Se depender da nossa geração e das futuras, as coroas do Divino e da Santíssima continuarão a ser louvadas e os mastros levantados. Nossa fé é inabalável”, garante a filha Ana Ramos.

PROGRAMAÇÃO DA FAMÍLIA DO MESTRE PAVÃO– De 20 à 26/05

20/05 – Sábado do Mastro

09h – Corte do Mastro, no Curiaú, com todas as famílias e festeiros

12h – Almoço de confraternização com todos os marabaixeiros que fazem o Ciclo do Marabaixo.

21/05

10h – Ritual de buscar os mastros cantando e dançando nas ruas. Neste ano a casa onde o mastro ficará guardado é a da Naíra de Sena.

Itinerário: José Tupinambá/Jovino Dinoá//Jose Antônio Siqueira/casa da Naíra, ao lado do Rondônia/igreja Jesus de Nazaré/ Leopoldo Machado/Mãe Luzia/Jovino Dinoá/casa do Mestre Pavão.

12h – Almoço

De 17h à meia-noite – Marabaixo do Domingo do Mastro

24/05

De 16h às 07h– Marabaixo da Murta do Divino Espírito Santo, até o amanhecer do dia seguinte, quando o mastro é levantado.

25/05

19h – 1ª novena do Divino Espírito Santo

26/05

21h – 1º Baile dos Sócios do Divino Espírito Santo

Endereço da casa do Mestre Pavão: Av: José Tupinambá entre Leopoldo Machado e Jovino Dinoá.

