Ação social vai cadastrar motoristas interessados em ganhar dinheiro“via aplicativo de celular”

O evento vai acontecer nos dias 02 e 03 de junho e também tem o objetivo de arrecadar recursos para a uma ONG que auxiliando retorno de profissionais ao mercado de trabalho.

O Emprego Fácil é um projeto que nasceu do sonho de Emanuel Guede sem desenvolver e oportunizar capacitação profissional no Amapá. “Samuel Victor, meu filho teve problemas e foi internado após nascer. Durante esse período, comecei a pensar e ver o mundo de um jeito diferente. Então, como sou especialista em tecnologia, criei um sistema de busca de vagas de emprego. E com 5 meses lancei um aplicativo de celular chamado “Emprego Fácil”.

As estatísticas mostram um aumento considerável no desemprego, informação comprovada pela última pesquisa do IBGE, que apontou um aumento de 13, 7% no índice de desempregados no país, totalizando 13,5 milhões de trabalhadores que perderem o emprego no último trimestre.

Com o objetivo de potencializar o projeto Emprego Fácil, ocorrerá nos dias 02 e 03 de junho, uma ação social que fará, gratuitamente, o cadastro de pessoas a partir de 19 anos, habilitados com Carteira de motorista, para atender a demanda do novo aplicativo de transporte urbano que já está funcionando no Amapá.

Este serviço permite que o usuário solicite corridas diretamente do seu celular. Após baixar o aplicativo Yet Go, o cliente preenche um cadastro muito simples, apenas dados pessoais, e já pode solicitar corridas. O sistema seleciona via satélite o veículo que estiver mais próximo de onde o passageiro se encontra. A diferença é que as corridas possuem um valor bem mais econômico, e o cliente pode escolher entre diferentes tipos de veículos, como táxi, carro comum, carro de luxo, carro feminino, moto táxi, dentre outros, de acordo com a necessidade do usuário.

“A proposta é possibilitar aumento de renda a estes trabalhadores, por meio do transporte em Macapá, utilizando o aplicativo, prática esta que já é comum em outras capitais do país”, comenta Emanuel.

Para se cadastrar o motorista precisa ter acima de 19 anos e levar:

Telefone celular Smartphone Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Comprovante de residência Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRVL) Foto(identificando o rosto)

O cadastro será feito na hora por uma equipe da ONG Emprego Fácil, das 9h da manhã às 19h, no Shopping Independência, localizado no centro de Macapá.

Levando a documentação completa,Você já sai pronto para trabalhar!

Solidariedade

Ganhe R$ 10,00 e ainda ajude a ONG, sem nenhum custo pra você.

O YetGo Solidário é uma parceria com a ONG Emprego fácil, onde as pessoas que queiram utilizar o serviço e ajudar a ONG Emprego Fácil, já podem se cadastrar a qualquer momento:

Baixe o aplicativo no seu celular Smartphone. Insira o código de indicação empregofacil, no momento que estiver fazendo o cadastro. Pronto!!! Você já ganhou R$ 10,00 de desconto na sua primeira corrida.

E ajudou a ONG Emprego Fácil a continuar sua missão de alta relevância para sociedade, qualificando gratuitamente trabalhadores através de cursos técnicos, ofertando vagas de empregos todos os dias, e auxiliando profissionais no retorno ao mercado de trabalho.

Com o valor arrecadado a ONG pretende retomar os cursos gratuitos, que foram interrompidos por falta de recursos.

Serviço:

Dia: 02 e 03 de junho.

Hora: 09h às 19h

Local: Shopping Independência. Bairro: Centro.

Documentos necessários: telefone celular Smartphone, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante de residência, Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRVL) e uma foto.

Inscrições gratuitas

