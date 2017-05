Cai risco de febre aftosa em rebanho do Amapá

O Amapá foi reclassificado em relação a febre aftosa, saindo de alto para médio risco da doença. A instrução normativa com a mudança foi publicada na última semana pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diágro) conseguiu alcançar 95,6% de controle sanitário, na última campanha de vacinação. O rebanho do estado passa de 300 mil cabeças.

Segundo o governo do Amapá, a alteração de ‘status’ está prevista para ser emitida no mês de julho, com a visita da auditoria do ministério. Com as mudanças de classificação, o estado pretende melhorar o mercado de carne, principalmente o de búfalos.

Desde 1999 não é registrada circulação do vírus no Amapá. O estado busca, agora, alcançar o ‘status’ de zona livre da aftosa, com vacinação.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...