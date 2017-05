Casos de chikungunya crescem no Tocantins com 3.682 registros neste ano

O Tocantins e mais sete estados estão na contramão da redução de casos da chikungunya, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde.

Com isso, esses estados seguem em alerta para os casos dessa doença. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, entre janeiro e maio do ano passado, foram contabilizados 1.398 casos da doença. Em 2017, até o momento, este número subiu 3.682 em todo o estado.

