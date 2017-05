Espetáculo teatral “Novo Amapá” retorna ao palco dia 9 de junho

A Companhia SuperNova volta ao palco do Teatro das Bacabeiras dia 9 de junho com o espetáculo Novo Amapá. A peça é o olhar artístico sobre o maior naufrágio fluvial da história brasileira. O acidente ocorreu no dia 6 de janeiro de 1981 no Rio Cajarí (proximidades da fronteira entre o Estado do Amapá e Pará) quando o barco Novo Amapá naufragou deixando cerca de 600 vítimas.

A montagem é inspirada no texto “Triste Janeiro”, do ator e dramaturgo Joca Monteiro, que através de poemas faz homenagens aos envolvidos no acidente.

Além da teatralidade, o espetáculo inclui performances e instalações visuais, a multilinguagem chama a atenção ao passo que o enredo de emociona o público, mesmo sem se utilizar de cenas fortes, sinistras ou trágicas. O contexto histórico funesto é transformado numa encenação poética e lírica permitindo assim um espetáculo muito mais suave aos olhos do público.

O espetáculo

No espetáculo, além da poesia, o trabalho tem influências do teatro físico, conta ainda com inserção de vídeos e foi construída por meio de diversos processos de experimentações artísticas coletivas. O público é levado a viajar nos sonhos e encantos da infância, onde o “puc puc puc” dos barquinhos dão ao homem o prazer da libertação e as águas tornam-se a porta para descobertas e anseios de “palmo a palmo” conquistar mundo.

Na luta por este sonho, o homem se torna coisa, carga, engrenagem de um sistema mecânico que o explora de todas as formas e nos acontecimentos mais corriqueiros. Apesar de condicionado à exploração, o homem não perde a sua essência humana, sofre os amores e as perdas, mas não submerge a esperança por dias melhores.

Serviço:

Espetáculo “Novo Amapá”

Local: Teatro das Bacabeiras

Dia: 9 de junho

Horário: 20h

Ingressos: R$ 10

Classificação: Livre

Contato: 99144-5442 Adryany Magalhães/ Assessoria de Comunicação

