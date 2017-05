Manaus sedia primeira edição da Feira Amazônia Literária

Em dois dias serão realizadas mesas literárias, workshops e sarau literário em espaços como Les Artistes Café Teatro, Casarão De Ideais e Largo São Sebastião

Nos dias 16 e 17 de junho, a capital amazonense sediará a primeira etapa da Amazônia Literária, evento que tem como principal proposta reunir artistas, escritores, autores, estudantes e o público de modo em geral em uma feira literária, valorizando a produção local. A feira inclui atividades gratuitas.

Em dois dias de programação serão realizadas mesas literárias, workshops e um sarau literário em espaços como o Les Artistes Café Teatro, Casarão De Ideais e Largo São Sebastião, todos no Centro Histórico de Manaus. Autores e jornalistas amazonenses estarão entre os convidados que ministrarão as atividades, além da escritora paulista Vanessa Ferrari, uma das idealizadoras do projeto.

Promovido pelo Grupo Leal Filho, a Amazônia Literária é a primeira etapa de um projeto que deverá ocorrer em Manaus no primeiro semestre de 2018. De acordo com o diretor do grupo, professor Álvaro Leal Sanches, a ideia é que o encontro possa promover debates e discussões sobre a importância da literatura para as pessoas, além de divulgar a produção local.

“Entre as principais propostas desta feira literária está a necessidade de conhecermos nossa produção local. Manaus produz muito conteúdo, temos autores renomados com fama internacional, mas, em muitos casos, suas obras não são lidas por leitores da nossa cidade. Oportunizar encontros como este, com bate-papo, discussões, mesa redondas, permitirá uma troca de conhecimento, além de mostrar o potencial dos nossos escritores, autores e produtores. Esta é a primeira edição da Amazônia Literária um projeto que nasce como objetivo de integrar a rota literária brasileira”, comentou o diretor.

Programação

O lançamento da Amazônia Literária ocorrerá no dia 16 de junho, no Les Artistes Café Teatro, a partir das 17h. Na ocasião será realizada a mesa literária “Conversa de outro mundo”, com os escritores Jan Santos, Mário Bentes, Leila Plácido e Vanessa Ferrari. A inscrição para esta mesa é gratuita e pode ser feita pelo link http://bit.ly/mesaliteraria. AS vagas são limitadas.

No dia 17, o Casarão de Ideiais, localizado na rua Monsenhor Coutinho, sediará o Workshop I “Publicando meu Primeiro Livro”, com Vanessa Ferraria, e o Workshop II “Produção de Conteúdo para Web” com a jornalista Wilsa Freire. As inscrições pagas podem ser feitas pelo link http://bit.ly/workshopamazonia.

Ainda no dia 17, no Largo São Sebastião, Centro, a partir das 17h, ocorrerá o Sarau Literário. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link http://bit.ly/sarauliterarioam. Maiores informações 3636-3131 / 3649-5000.

