O Boticário traz os mais desafiadores picos de surf do mundo para o novo Quasar Surf

Fragrância completa o portfólio de Quasar e oferece um novo frescor para inspirar os homens a enfrentarem seus medos

O Boticário foi buscar inspiração em três dos mais incríveis picos de surf do mundo para criar Quasar Surf. O resultado é um produto que traduz uma explosão de energia e um convite para que os homens encarem seus medos como um motivador para descobrirem do que são capazes. A novidade chega em 15 de maio às lojas da rede em todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e para as revendedoras do Boticário, líder do mercado de perfumaria no Brasil*.

“Criamos Quasar Surf pensando não apenas nos surfistas, mas nos homens que são amantes de todo o lifestyle envolvido no esporte. Ou seja, para donos de espíritos jovens e inquietos, que gostam do ar livre e, principalmente, de enfrentar desafios”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.

A fragrância combina ingredientes únicos de três melhores e mais desafiadores pontos de surf do mundo: as flores do Pacífico (FrangipaniFlower), as algas do Atlântico e as madeiras da Oceania (Sândalo Aborígine). “Quasar Surf é uma fragrância moderna, com ingredientes únicos, que traduzem a energia e adrenalina de pegar uma onda perfeita. É um Fougére Marine que traz um novo frescor para amarca Quasar”, complementa.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurado em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1.750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

SERVIÇO:

Quasar Surf Desodorante Colônia, 125 ml

Família Olfativa: Fougére Amadeirado Marine

Saída: Bergamota Italiana, Cardamomo, Toranja, Mandarina e Abacaxi.

Corpo: Gerânio e Pimenta Preta de Madagascar.

Fundo: Musk, Sândalo Australiano,Cistus Absoluto, Ambar, Cedro, Frangipani do Hawai e Musgo do Atlantico.

