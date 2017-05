Sesc Amapá promove muita atividade Física em mais uma edição do Dia do Desafio

Ação vai ocorrer nas cidades de Macapá, Mazagão, Amapá, Laranjal do Jari e Oiapoque

Você se mexe e o mundo mexe junto. É com essa frase que o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Amapá, promoverá dia 31 de maio o “Dia do Desafio”. Uma grande campanha de incentivo à prática de esporte e atividade física que envolverá diversas cidades.

Com eventos em todo o Brasil e ao redor do mundo, o Dia do Desafio tem envolvimento de todas as cidades interessadas, desde pequenas comunidades a grandes metrópoles, envolvendo pessoas de todas as idades, classes sociais e profissões na prática de qualquer tipo de esporte e atividade física. No Amapá, os municípios participantes serão Macapá, Amapá, Laranjal do Jari e Mazagão

Em Macapá, o dia será dividido em diversos locais, como Sesc Araxá, Sesc Centro e praças da cidades, com modalidades como caminhada orientada, musculação, ginástica, futebol, basquete, vôlei, entre outros. Em Laranjal do Jari, Mazagão e Amapá, além de praças das cidades, as modalidades ocorrerão nas unidades Sesc Ler de cada município.

O Dia do Desafio é realizado pelas prefeituras municipais, escolas municipais, estaduais, particulares e universidades, sob orientação do Serviço Social do Comércio – SESC e promovido mundialmente pela Associação do Esporte Internacional para Todos (TAFISA, em tradução livre). O evento foi criado no Canadá, nos anos 80, e tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e atividades físicas por meio de uma competição amigável entre cidades, um movimento comunitário que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos.

Todas as modalidades são gratuitas. Para mais informações, acesse o site: www.diadodesafio.com.br

Serviço

Coordenadoria de Comunicação e Marketing

Email: ascom@sescamapa.com.br

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 235)

Site: www.sescamapa.com.br

Facebook: Sistema Fecomércio Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...