Dia do Meio Ambiente: pacote incluirá ampliação de Veadeiros e Taim

É tradição. Todo dia 05 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, governos anunciam boas novas na área ambiental ou fazem um balanço de suas conquistas. Em tempo de poucas novidades positivas, o Ministério do Meio Ambiente prepara um pacote de bondades para quebrar o ar de pessimismo que toma conta do país.

A primeira grande novidade será finalmente a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que vai sair de 65 mil hectares para mais de 200 mil hectares. Os números ainda são conflitantes. O processo de ampliação foi finalizado em junho do ano passado, mas a resistência do governo de Goiás adiou a publicação do decreto, por causa de uma parte onde há fazendas. Provavelmente a ampliação será um pouco menor do que o que foi discutido nas audiências públicas, para tirar essa área ocupada dos limites.

Taim

Outra ampliação será a da Estação Ecológica de Taim, anunciada há dois meses pelo ministro Sarney Filho, mas que até o momento não foi oficializada.

Criado em junho de 1979 com a finalidade de preservar um grande viveiro natural de animais e vegetais distribuídos em banhados, campos, lagoas, praias arenosas e dunas litorâneas, o Taim passará de 11 mil para 32 mil hectares de extensão. A ampliação está parada na Casa Civil, esperando apenas a assinatura do presidente da República para sair.

Veto parcial

Pelos corredores de Brasília, corre o boato que uma das demandas dos ambientalistas pelo veto às Medidas Provisórias que reduziram áreas protegidas na Amazônia será atendida. O Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, foi reduzido em 21% após o senador Dalirio Beber (PSDB/SC) acrescentar uma emenda na Medida Provisória que alterava os limites da Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará. A chamada “emenda jabuti” passou no plenário das duas casas legislativas e foi à sanção. O presidente analisa agora se sancionará ou vetará, integral ou parcialmente, o texto aprovado.

