Atividades marcam o Dia do Meio Ambiente

Por: Priscilla Costa

Exposição fotográfica, exibição de filmes, trilhas, seminários, plantio e outras atividades marcarão o Dia do Meio Ambiente, comemorado mundialmente no próximo dia 5 deste mês. A data, escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo chamar a atenção para os problemas ambientais e sobre a necessidade de preservar os recursos naturais que, até então, eram considerados inesgotáveis por muitos.

Antecipando-se ao calendário, a Fundação Joaquim Nabuco debate, nesta quinta (1º) e sexta-feira (2), sobre os objetivos traçados na Agenda 2030, documento que propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que norteiam as políticas nacionais e atividades de cooperação internacional para contornar problemas ambientais, a exemplo da crise climática, nos próximos 13 anos. O processo de elaboração da agenda foi iniciado em 2013, em cumprimento à Conferência Rio+20.

Nesta quinta-feira (1º) também a gestão estadual dá início à Semana do Meio Ambiente com uma programação extensa, que seguirá até o fim de junho. Juntas, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e o Parque Estadual Dois Irmãos prepararam uma programação variada com palestras, trilhas ecológicas, exposição de livros, plantio de mudas, premiação de concurso, encenação teatral, oficina de leitura e ações socioeducativas nas escolas.

Outros destaques são os decretos a serem assinados pelo governador Paulo Câmara, aprimorando a política da pesca artesanal sustentável, o programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e o programa de restauração de áreas rurais, associado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Já no próximo domingo (4) é a vez da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife (Sdsma) abrir sua agenda comemorativa à data. A abertura das atividades, que também seguirá até o fim do mês e tem como principal tema a coleta seletiva, ocorre no Jardim Botânico do Recife, às 9h, e trará novidades. Entre elas, a estreia de um aplicativo gratuito para celulares (iPhone e Android), que trará um mapeamento dos pontos de coleta da Cidade. A ferramenta orientará o usuário sobre o destino correto para receber o tipo de material a ser descartado e qual o mais próximo do bairro que ele mora. “Temos os ecopontos e ecoestações, mas nem todas as pessoas sabem onde eles estão exatamente. Esse aplicativo as guiará nesse sentido, inclusive, para o descarte de lixos especiais, como lâmpadas LED, pilhas, baterias de celular e controle remoto”, explica o secretário executivo da pasta, Maurício Guerra.

A coleta seletiva no Recife também ganhará reforço com a inauguração de 12 pontos coletores fixos de materiais eletroeletrônicos, que estarão distribuídos em órgãos públicos da Prefeitura do Recife (URB, Emprel, Sinduscon e também na própria sede da gestão municipal), nas unidades do Centro Comunitário da Paz (Compaz), econúcleos do Parque da Jaqueira e Jardim Botânico do Recife e nas escolas profissionalizantes do CSU Bidu Krause, Zuleide Gomes Monteiro e Dom Bosco.

