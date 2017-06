Brasileiros compartilham informação demais na internet, diz estudo

De acordo com a pesquisa, 66% dos entrevistados postam fotos e vídeos de seus filhos e 45% afirmaram já terem divulgado imagens confidenciais de outras pessoas

Estudo realizado pela empresa de segurança digital Kaspersky mostrou que 96% dos brasileiros que utilizam internet compartilham algum tipo de informação na rede. De acordo com a pesquisa, 66% postam fotos e vídeos de seus filhos e 45% afirmaram já terem divulgado imagens confidenciais de terceiros.

Além do exame do cenário brasileiro, a companhia de segurança digital também analisou o comportamento mundial: assim como no Brasil, há uma tendência global do compartilhamento exagerado de dados na internet. Segundo a empresa, uma em cada cinco pessoas admitiu dividir informações de cunho pessoal com estranhos e 44% dos entrevistados deixa suas postagens abertas ao público.

“No mundo conectado de hoje, compartilhar informações com as outras pessoas nunca foi tão fácil e, de muitas maneiras, foi para isso que a Internet foi criada. Mas ao liberar dados importantes e sensíveis com estranhos com um simples toque de botão, você está, na verdade, abrindo seu controle sobre eles, porque você não consegue ter certeza de para onde essas coisas estão indo e de como serão usadas”, explica Andrei Mochola, diretor de Negócios do Consumidor da Kasperky, em comunicado à imprensa.

Além desse problema, a pesquisa chamou atenção para a falta de cuidado dos participantes com seus dispostivos eletrônicos. Segundo a análise, 6% dos entrevistados dividem sua senha de desbloqueio com estranhos e 22% deixam seu celular sem proteção de senha nas mãos de alguém sem supervisão.

Galileu

