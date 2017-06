Domingo é dia de eleições para prefeito em dois municípios da Amazônia

Domingo (4) tem eleitor voltando às urnas para escolher o prefeito em seis cidades brasileiras. Na Amazônia, haverá nova eleição nos municípios de Taguatinga (TO) e Tomé-Açu (PA).

No pleito do dia 4 de junho, os pouco mais de 10 mil eleitores de Taguatinga vão escolher entre dois candidatos, quem será o próximo gestor municipal: Miranda Taguatinga (PV), segundo mais votado nas eleições de outubro do ano passado, e Lucin (PSD).

O mais votado e prefeito à época, Paulo Roberto teve o registro de candidatura indeferido e só concorreu por causa de um recurso, mas o registro foi cassado em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a eleição de 2016 foi cancelada.

Em Tomé-Açu, quatro candidatos disputam os votos dos mais de 46 mil eleitores do município paraense. Aurenice Ribeiro (PMDB) é candidata à reeleição; Jonas do Radar (PSC), que ficou em segundo lugar no pleito de outubro; Bruna Eudes (PSDB), que substituiu o pai na disputa. Pai de Bruna, Eudes foi o mais votado em 2016, mas teve o registro cassado.

Também estão nesta disputa, Amilton Caliman (Rede), teve o registro de candidatura aprovado, no entanto, a coligação de Aurenice entrou com recurso na Justiça Eleitoral alegando que Amilton não se desincompatibilizou no prazo legal do cargo de administrador da empresa da qual é um dos proprietários.

Nos dois municípios, a votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário local. Podem votar eleitores regularizados até maio de 2016, ou seja, o mesmo eleitorado do pleito realizado em outubro do ano passado.

O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas de 18 a 70 anos e facultativo para analfabetos e eleitores de 16 a 18 anos incompletos ou com mais de 70 anos.

EBC

