Escola Do Teatro Bolshoi faz Pré-Seleção Em Macapá/AP

Pela primeira vez, a cidade de Macapá recebe uma Pré-Seleção da Escola do Teatro Bolshoi, única filial do Teatro Bolshoi de Moscou. A Pré-seleção acontece no dia 11 de junho, na Avenida Acelino de Leão, nº 926, Bairro Trem.

A pré-seleção é uma etapa que antecede a Audição da Escola Bolshoi. Há vagas para ambos os sexos, para candidatos nascidos nos anos de 1999 a 2008, com e sem experiência em dança.

Os profissionais da Escola Bolshoi, na etapa da Pré-seleção, analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biotipo. Os concorrentes com maior potencial serão indicados para participar da Seleção Anual, que em outubro na sede da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC).

Para participar da pré-seleção é preciso acessar o site da Escola Bolshoi www.escolabolshoi.com. br na aba “seja um aluno”, ler o edital e fazer a inscrição. As inscrições acontecem até o dia 07 de junho, com taxa de R$ 20,00.

Em Macapá, a intermediação e a produção local estão por conta dos representantes das escolas Graham Cia de Dança, dirigida pela bailarina Cleide Façanha, Lilian Monteiro, da Cia Coaracy Nunes e Agesandro Rêgo Escola de Dança Ltda, com apoio da Prefeitura de Macapá.

Escola Bolshoi

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única filial da companhia russa, transferindo a outros países o seu método de ensino de balé, a metodologia Vaganova. Localizada na cidade de Joinville/SC, tem a missão de formar artistas cidadãos.

Além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência.

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

Albenize Ballen Bueno

Coordenadora de Comunicação

