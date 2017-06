“O Julgamento do Mané Preá”: a arte contra o tabagismo

Grupo Teatração realiza campanha de combate ao Tabagismo na Zona Norte de Macapá por meio da arte, a peça “O Julgamento do Mané Preá” será apresentada nesta quarta-feira (31), às 17 na Praça eterna Aliança (Novo Horizonte).

A montagem teatral conta a história de um fumante que desgastou o pulmão e tornou-se vítima de várias doenças causadas pelo uso descontrolado do cigarro, dentre elas, a impotência sexual.

Após sofrer um infarto, Mané Preá é conduzido pela Morte até o Cão Coxo que ansioso já o aguardava com segundas intenções, mas na porta do inferno, mais vale a lei dos mais espertos.

Montada em 2006 por moradores do bairro Novo Horizonte na Zona Norte de Macapá, a peça recebeu o “Prêmio do Programa Nacional de Cultura Educação e Cidadania” e “Cultura Viva” em 2008. Desde então, “O Julgamento do Mané Preá” é encenado em diversos espaços públicos, sempre em 31 de abril, Dia Mundial de Luta Contra o Tabagismo.

Serviço

“O Julgamento do Mané Preá” (Grupo Teatração)

Local: Praça Eterna Aliança (Bairro Novo Horizonte)

Data: 31/05/2017 Horário: 17h

Contato: 96 99119-7211 (Paulo Padovani)

Ficha Técnica

Direção: Paulo Padovani

Elenco: Anderson Gomes, Paulo Padovani, Pedro Medeiros e Willian

Duração: 50 min.

Classificação: livre

