Sebrae e Sete capacitam 300 jovens com idade 16 a 24 anos no Projeto Jovem Descolado

O projeto será lançado em junho e tem como expectativa capacitar 300 jovens amapaenses, com objetivo de desenvolver característica de comportamento para que possam empreender, desenvolver e aprimorar conhecimentos.

O Sebrae no Amapá em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), assinaram nesta segunda-feira (29), às 15h, Convênio que tem como objetivo qualificar jovens com idade entre 16 e 24 anos, por meio do Projeto Jovem Descolado. De agosto a outubro serão realizados seis (6) cursos divididos em três (3) módulos. Módulo I – Capacitação Comportamental, Módulo II – Capacitação Empreendedora e Módulo III – Capacitação de Técnicas Comportamentais.

A diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, destaca a importância dessa união para a realização do projeto. “Essa parceria vem viabilizar a capacitação de jovens em preparação para o mundo do trabalho, e assim preencher uma lacuna na formação de jovens em busca de empreender ou desenvolver uma atividade econômica”, disse a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar.

A iniciativa atende ao requerimento 1566/17, de autoria da deputada estadual (PMB/AP), Luciana Gurgel, e tem como finalidade fundamental capacitar jovens para o mundo do trabalho, oferecendo condições de conhecimento necessárias para os jovens que participarem do projeto possam empreender de forma qualificada na sua vida pessoal, profissional ou empresarial.

De acordo com a proposta de parceria a Sete busca parcerias com instituições que possam contribuir para a potencialização de ações que desenvolvam o empreendedorismo e a geração de emprego e renda no Amapá, e unir esforços ao Sebrae para que o projeto atinja um maior número de jovens.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a taxa de desemprego entre os jovens no Amapá alcançou o 3º lugar no Brasil, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego do ano de 2016. A taxa de desocupação da população de 18 a 24 anos alcançou 14,3%, fator preocupante para a economia amapaense que necessita dessa mão-de-obra em plena atividade geração de riqueza e renda no Estado.

O Convênio entre Sebrae e Sete/GEA, que celebra o Projeto Jovem Descolado, foi assinado pelo diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga; diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar; deputada estadual (PMB/AP, Luciana Gurgel e pela secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete/GEA), Luciana Araújo.

