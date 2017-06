SESI AP abre vagas para estágio

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá abriu duas vagas para contratação de estagiários nas áreas de Ciências Contábeis e/ou Economia e/ou Administração, além de Educação Física. Os aprovados na seleção serão lotados na unidade da instituição localizada em Macapá. Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail rh.estagio@sesisenaiap.org.br até quarta-feira, 7 de junho.

Uma vaga é para estudantes que estejam cursando nível superior em Ciências Contábeis e/ou Economia e/ou Administração. É desejável que o candidato possua, no mínimo, o 4º semestre. A outra vaga é direcionada para acadêmicos de Educação Física. Para estes, também é desejável possuir, no mínimo, o 4º semestre do curso.

O processo seletivo ocorre em três etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será convocado para dinâmica de grupo. Por fim, haverá entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias.

Os selecionados receberão bolsa-estágio e vale-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais. O contrato é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

