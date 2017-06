Tributo à Belchior terá música e poesia com João Amorim, Cley Lunna e convidados

Os músicos Cley Lunna e João Amorim estão juntos no Tributo à Belchior, a homenagem ao cantor e compositor com poesia e música, e participação especial de Deize Pinheiro, Danilo José e os Poetas Azuis, Pedro Stkls e Thiago Soeiro. Feito para recordar e destacar o legado artístico deixado por Bechior, falecido no final de abril, o show vai cantar e poetizar a vida e obra do artista, criando entre público e palco, um elo onde a sintonia é a arte do cearense, que passou os últimos anos de sua vida afastado de shows, mas continuou presente nos repertório de palcos e bares. Tributo ao Belchior será no dia 24 de junho, no Bar Barril, em Macapá.

Cley e João Amorim fazem parte do elenco de artistas amapaenses que deram uma nova cara para a música regional, sem perder as características tucuju e a tradicionalidade. Os dois iniciaram suas carreiras no município de Santana, e ganharam destaque em todo o estado, e o respeito de artistas com mais tempo de estrada, a quem fazem referências e cantam suas canções nos shows. Compositores que usaram o talento nato para viver de música, e que lapidaram o ofício nas experiências, eles têm em comum a admiração por Belchior, e prestam esta homenagem junto com os convidados e público.

Participações especiais

Para acompanhar o Tributo, o convite foi feito para outros jovens artistas, que aprenderam a cantar e tocar ouvindo Belchior, e têm suas composições como símbolo da mais pura poesia e realismo brasileiro. Deize Pinheiro alcança com muito profissionalismo seu espaço no universo musical, com composições autorais e estilo único; os inovadores Pedro Stkls e Thiago Soeiro, são os alquimistas da poesia feita com a terna mistura de sensibilidade, talento, música e amor; e o cantor e compositor Danilo José, que já figura entre os melhores artistas contemporâneos, e tem parceria com músicos como João Amorim, e composições gravadas por Mini Box Lunar, por exemplo.

Tributo ao Belchior é o encontro de gerações onde a conexão é a música feita com o coração e mente, para cantar o autor das antológicas Apenas um Rapaz Latino Americano, Toda Suja de Batom, Medo de Avião, Passarelas, entre outras. “Com certeza será uma noite pra ninguém esquecer. Cley Lunna e João Amorim selecionaram um repertório Lado A e Lado B da extensa discografia deste ícone da música brasileira com participações muito especiais, que estarão cantando e declamando Belchior, e contando curiosidades de suas composições”, garante Susanne Farias, da produção do show.

Serviço:

Tributo à Belchior com Cley Lunna, João Amorim e convidados

Data: 24 de junho

Hora: 21 horas

Local: Bar Barril – Hamilton Silva esquina com Procópio Rola

Informações, reservas e compra de mesas e ingressos: 99113-9341/99149-6446

Mesa: R$ 80,00

Ingresso: R$ 20,00

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

