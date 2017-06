Estados da Amazônia têm queda no número de queimadas

Em relação ao mesmo período do ano passado, Estados da Amazônia diminuíram mais de 9 mil pontos de incêndio

De janeiro a maio deste ano todos os Estados que compõem a Amazônia tiveram 5.743 focos de incêndios. Segundo relatório publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), só em maio foram ao todo 1.787 focos capturados pelas lentes de satélites geoestacionários. De acordo com o relatório publicado pelo órgão os focos de incêndio este ano foram menores do que no mesmo período do ano passado.

No mesmo período de 2016, foram ao todo 15.045 focos de incêndios, estimulados pelo reflexo de um dos maiores El Niños já registrados na região amazônica. Os 5.743 pontos este ano ano representam uma redução de aproximadamente 38% no número de queimadas na região.

Mato Grosso, Tocantins e Maranhão foram os que mais contribuíram para as queimadas, com respectivamente, 845, 576 e 142 focos de incêndio. Acre, Amapá e Roraima juntas tem menos que 50 queimadas registradas ao longo do ano de 2017.

