Poetas Azuis apresenta show da turnê Recital dos Abraços

Show contará com as participações especiais de JC Barbosa, Alexandra Moraes e Silmara Lobato

Lançando no mês de abril, o Recital dos Abraços dos Poetas Azuis traz no repertório novos poemas canções, além das músicas que já são conhecidas pelo público. O show acontece no dia 17 de junho, no Museu Sacaca, a partir das 20h, e conta ainda com as participações especiais de JC Barbosa, Alexandra de Moraes e Silmara Lobato.

Este ano, o grupo circula com apresentações por bares e casas de show da capital e outros municípios do Estado, buscando popularizar o trabalho feito com a poesia sonora, seja por meio da fala ou das canções. “O Recital dos Abraços trata sobre dois eixos sonoros poéticos: o primeiro sobre o eu-lírico, o qual dança sozinho, combina com a solidão, e também fala de amor e de pequenas coisas que guardamos dentro de nós. O segundo é sobre a liberdade de dançar a vida, o amor dolorido e a celebração da delicadeza da poesia. Para mostrar esta liberdade em movimentos, teremos a performance artística do acrobata aéreo JC Barbosa.”, adiantou o poeta Pedro Stkls.

Dentre os momentos especiais da noite, as cantoras Alexandra Moraes e Silmara Lobato prometem surpreender o público dando voz a canções dos poetas em versões inéditas. “Gostamos de compartilhar o trabalho e o palco com pessoas que são queridas e dividir este momento com estas duas grandes cantoras será a poesia que vem dos sons da alma”, destacou o poeta Thiago Soeiro.

O show também marca a nova formação da banda que acompanha os poetas, são eles: Igor de Oliveira; nos teclados, Paulo Júnior; no contrabaixo, Matheus Soares; na bateria e Vinicius Bastos; que assume a guitarra e violão.

O grupo promete ao público uma noite mágica e cheia de sensações.

Serviço:

Recital dos Abraços dos Poetas Azuis

Data: 17 de junho

Horário: 20h

Local: Museu Sacaca (Av. Felíciano Coelho, 1509 – Trem)

Ingressos: R$ 20,00 – Vendas no Empório Café Postal: R. Odilardo Silva, 2374 – Central

Informações: (096) 9 8138-7500/ 9 9161-1369

Curtir isso: Curtir Carregando...