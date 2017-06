Dados do Whatsapp serão armazenados nos servidores do Facebook

No início deste mês, uma nova polêmica sobre o armazenamento de dados do WhatsApp. De acordo com o que foi relatado pela CNBC, o Facebook está deixando a nuvem pública da IBM e irá passar a armazenar os dados do aplicativo de conversação em seus próprios servidores.

A mudança não pode ser considerada uma grande surpresa, já que a empresa de Mark Zuckerberg já havia realizado o mesmo processo em outros produtos adquiridos no passado. A mudança atual, no entanto, levou mais de dois anos para ser iniciada.

O Facebook ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. A IBM, no entanto, disse que está orgulhosa pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos e que uma mudança é natural.

Além disso, a decisão pode estar relacionada a um gasto de US$ 2 milhões por mês com a terceirização do serviço de armazenamento de dados do WhastApp. A companhia gasta uma boa quantia para hospedar os dados de 1,2 bilhões de usuários em seus servidores, deste modo, há expectativa de que o valor agora seja menor.

Além disso, é importante ressaltar que os rumores de uma integração entre o Facebook e WhatsApp ganham ainda mais força com o abandono dos servidores da IBM.

Agora, nos resta aguardar as próximas cenas para ver quais são as reais intenções do Facebook.

