Escola Goiás encerrará Semana do Meio Ambiente com plantio de mais de mil mudas

Uma das escolas mais ativas quando o assunto é preservação ambiental, a Goiás promoverá neste sábado, 10, das 8h às 12h, o encerramento do Projeto Semana do Meio Ambiente. A programação contará com a apresentação dos Defensores Mirins, além do plantio de mais de mil mudas no distrito do Coração, onde a escola fica localizada, e palestras sobre meio ambiente.

Segundo o diretor Belcivaldo Pimentel Matos, só foi possível colocar o projeto em prática graças ao esforço do corpo docente e dos alunos. “Nossos professores, técnicos, todos que trabalham na escola estão de parabéns, principalmente nossos alunos, que abraçaram o projeto e fizeram um lindo trabalho durante esta semana”.

Para a realização do projeto, a escola contou com a colaboração de vários parceiros, como OAB, Rotary Club, Amcel, Iepa, Fama, Ministério Público Estadual e a empresa Tratalyx. Cada um deles participará da programação, seja com palestras, oficinas ou doação de mudas para a comunidade. “Vamos abordar sobre direitos humanos, o papel do Ministério Público, resíduos sólidos hospitalares e domésticos, uso de fitoterápicos e doação de livros. Uma vasta programação para culminar este evento”, informa Belcivaldo.

