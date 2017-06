Tocantins apresenta maior crescimento do setor de serviços, segundo IBGE

Com este resultado, o Tocantins ficou no topo da lista dos que tiveram as maiores variações positivas no período, seguido pelos estados do Maranhão (9,9%) e Alagoas (4,1%)

Em março, o volume do setor de serviços do Tocantins apresentou crescimento de 24,9% na série com ajuste sazonal (acerto por conta da estação) na comparação mensal, segundo Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com este resultado, o Tocantins ficou no topo da lista dos que tiveram as maiores variações positivas no período, seguido pelos estados do Maranhão (9,9%) e Alagoas (4,1%). Já em destaque pelos resultados negativos, estão Roraima (-4,2%), Rio Grande do Sul (-4,0%), Paraná e Distrito Federal, com -3,4% cada.

Porém, na comparação com o mesmo período do ano passado, o Tocantins apresentou resultado negativo, com queda de -4,9% na prestação de serviços. A média nacional ficou em -5% em março de 2016.

A pesquisa mostrou, ainda, que em relação à receita houve queda de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 4,7% no acumulado de 12 meses.

O levantamento do IBGE produz indicadores que permitem acompanhar o setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas.

Ana Caroline Ribeiro – Ascom Fecomércio Tocantins

