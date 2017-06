Unidade Sesc Saúde Mulher será inaugurada em Macapá

O Sistema Fecomércio Amapá, por meio do Serviço Social do Comércio – SESC, inaugura no dia 10 de junho, às 08h30 no Sesc Araxá, a unidade móvel “Sesc Saúde Mulher”. Com caráter itinerante, a unidade atuará na prevenção do câncer de mama e colo de útero, disponibilizando exames gratuitos de Mamografia Digital e Citopatológico, além de ações educativas para a promoção da saúde.

Com investimento em mais de um milhão de reais, a unidade móvel conta com equipamentos de alta tecnologia como o mamógrafo 3D Siemens Mammonat Inspiration, além de infraestrutura com consultório para realização de exames citopatológicos (preventivo), uma sala de mamografia (espaço composto de mamógrafo digital, estação de trabalho e negatoscópio), um banheiro, uma tenda externa com espaço multimídia para ações educativas, recepção e sala de espera. O veículo ainda possui plataforma de acesso para portador de necessidades especiais.

O Sesc Saúde Mulher vai percorrer os lugares mais carentes do Amapá, possibilitando a realização de exames gratuitos bem como palestras, roda de conversas e exposições sobre saúde feminina. O atendimento será gratuito e coordenado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das unidades básicas de saúde (UBS). Para realizar qualquer um dos exames é necessário que o paciente procure uma UBS para receber o encaminhamento e agendamento do atendimento.

Inicialmente, a unidade realizará somente o exame de mamografia, e o mais breve possível passará a realizar também o exame e Citopatológico. A meta é a realização de 20 atendimentos diários para cada exame disponibilizado e após atender todas as unidades básicas de saúde de Macapá, percorrer outros municípios do Estado.

Parceria

O projeto Sesc Saúde Mulher, também conta com a parceria do Hospital de Câncer de Barretos no fortalecimento e qualificação dos programas de rastreamento dos canceres de mama e de colo de útero, por meio do intercambio de experiências gerenciais e tecnológicas. O hospital, além de treinar as equipes de trabalho também será o responsável pela emissão do laudo dos exames de mamografia.

Serviço

