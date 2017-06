Jovens são presos em Macapá com 17 quilos de maconha trazida de Campo Grande

Entorpecente teria desembarcado no aeroporto da capital. Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta segunda-feira (12), com droga e arma de fogo.

Através de um trabalho de investigação, a Polícia Civil do Amapá prendeu na tarde desta segunda-feira (12), em Macapá, dois jovens, de 19 e 21 anos, e uma mulher, de 25 anos, suspeitos de tráfico de drogas. O trio estava com 17 quilos de maconha, 30 gramas de cocaína e uma pistola 380.

De acordo com o delegado Sidney Leite, o entorpecente foi trazido de Campo Grande, cidade do estado de Mato Grosso do Sul, considerada rota de tráfico de drogas. A maconha abasteceria diversos pontos de venda de drogas da capital amapaense.

“Nós estávamos investigando essa quadrilha que estava trazendo drogas de Campo Grande, há um tempo. A polícia do estado de Mato Grosso do Sul realizou outras prisões envolvendo casos de tráficos. Estamos de olho nessa rota, acompanhando”, ressaltou Leite.

Segundo a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes do Amapá (DTE), a mulher presa trabalhava como mula no esquema. Ela teria desembarcado com uma mala que continha a droga, no Aeroporto Internacional de Macapá, e em seguida encontrou com os jovens na praça Chico Noé, em Macapá, onde entregou o produto.

Monitorados pela polícia, ela e um dos rapazes deram entrada em um hotel localizado na Avenida Padre Júlio Maria Lombard, no Centro da capital, onde foram presos. A droga e o suposto líder do esquema foram encontrados horas depois em um kitnet, que fica na Avenida Antônio José Siqueira, no bairro Perpétuo Socorro, na Zona Leste.

