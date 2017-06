Feira Amazônia Literária promove palestras e exposições neste feriadão em Manaus

O evento acontece no Café Teatro e no Casarão de Ideias, com objetivo de discutir a importância da literatura e divulgar a produção local

O Les Artistes Café Teatro, em Manaus, será palco nesta sexta-feira (16) da primeira edição da Feira Amazônia Literária, a partir das 17h. O evento é promovido pelo Grupo Leal Filho e conta com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O objetivo do evento é realizar debates e discussões sobre a importância da literatura, além de divulgar a produção local. As atividades do primeiro dia são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/mesaliteraria. As vagas são limitadas. A programação continua na sábado (17) no Casarão de Ideais.

Durante a programação, a Amazônia Literária traz de volta à Manaus a escritora e editora paulista,Vanessa Ferrari, além dos escritores locais Jan Santos, Leila Plácido e Mário Bentes. No primeiro dia do encontro, os convidados participarão da mesa literária “Conversa de Outro Mundo”.

Mais programação

A programação de sexta-feira (16) inclui a exposição “Palavras que nunca te falei”, da artista Hadna Abreu, das 17h às 20h. A exposição contará com a participação especial dos artistas Otoni Mesquita, curador, e Caroene Neves, em performance arte.

Já no Casarão de Ideias, no sábado (17), haverá o Workshop I “Publicando meu Primeiro Livro”, com Vanessa Ferrari, e o Workshop II “Produção de Conteúdo para Web” com a jornalista Wilsa Freire. As inscrições são pagas podem ser feitas pelo link http://bit.ly/workshopamazonia.

Localização

O Les Artistes Café Teatro fica na avenida 7 de Setembro, 377, Centro. O Casarão de Ideias fica na rua Monsenhor Coutinho, 275, também no Centro. Maiores informações sobre a Feira Amazônia Literária podem ser obtidos nos telefones (92) 3636-3131 / 3649-5000 ou em https://www.facebook.com/GLealFilho.

*A Crítica, com informações da assessoria

Curtir isso: Curtir Carregando...