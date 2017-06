UEAP convoca candidatos para chamada pública do vestibular 2017 via Enem

Serão preenchidas 281 vagas. Concorrentes devem comparecer ao local em 23 de junho.

Está disponível a lista de candidatos convocados para a chamada pública do Vestibular 2017 via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da Universidade do Estado do Amapá (UEAP). Os selecionados devem comparecer à instituição no dia 23 de junho.

Confira os convocados

Os horários para a chamada pública estão no início da lista de cada curso e modalidade, disponíveis também neste Edital. Nele é possível conferir a documentação necessária para a matrícula.

A UEAP conta com 281 vagas disponíveis para preenchimento por meio deste edital. Os candidatos serão chamados até o preenchimento das oportunidades.

Seleção

A universidade utilizou as edições de 2015 ou 2016 do Enem. As vagas para cotistas foram distribuídas conforme o critério socioeconômico do exame.

Os candidatos precisaram alcançar 500 pontos na redação e as médias descritas neste edital para serem classificados.

A primeira chamada contou com 525 vagas disponíveis, das quais 5% destinou-se aos indígenas, 5% às Pessoas com Deficiência (PdC) e as demais foram divididas entre negros, egressos de escolas públicas e ampla concorrência.

A UEAP ofereceu vagas para os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Pesca, Filosofia, Pedagogia, Letras/Francês, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Ciências Naturais, Química e Tecnologia em Design.

Mais informações no Edital.

