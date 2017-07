Lia Sophia faz show em Macapá na inauguração da My Growler Station que lança novos serviços para consumidores de cerveja artesanal

Na próxima sexta-feira, 7 de julho, a cantora Lia Sophia faz show em Macapá para o público que irá prestigiar o lançamento dos novos serviços da Trina Artesanal, apresentando um repertório musical com seus sucessos que variam do pop ao brega, do carimbó ao regional. O show será na My Growler Station Auto-Serviço do Brasil, que inaugura o espaço na rua Jovino Dinoá esquina com avenida Tupis, no Beirol, a partir das 18h. O show de Lia Sophia terá a participação de Finéias Nelutty, Enrico Di Miceli, Cley Lunna, João Amorim e banda Mini Box Lunar.

Para participar da inauguração da estação de cerveja, Lia Sophia deu uma pausa na finalização do 5º disco, e veio para o Norte, onde cresceu, após nascer na Guiana Francesa. Em Macapá, onde mora sua família, a artista passou a infância e adolescência, e em Belém ela iniciou a carreira musical, de onde foi alçada ao cenário nacional. O repertório de Lia é marcado pela influência dos lugares e experiências que passou, do Caribe à Amazônia. Zouk, pop, cassicó, carimbó, brega, regional do norte, guitarrada, fazem parte de sua seleção musical.

Com seu talento Lia Sophia ganhou o reconhecimento do crítico Nelson Mota, que a elegeu como revelação, está constantemente em programas em rede nacional, e o sucesso “Ai Menina” fez parte da trilha de novela da Globo. Em 2015 ganhou o prêmio da Global Music Awards como Artista Emergente, e colocou o público para dançar em Paramaribo, Nova York e Londres. A versatilidade a levou a inovar sempre, e seus shows podem ter o som aparelhagens, ser dançante, embalado por novas versões de bregas tradicionais, ou intimista, como o que fez em Macapá em dezembro.

O show de Lia Sophia inaugura a primeira My Growler Station Auto-Serviço do Brasil, da Trina Cervejaria, que lança mais cinco rótulos de cerveja artesanal, inicia o uso oficial do Beer Card, o cartão para consumo independente da bebida, e coloca no mercado o growler, vasilhames retornáveis que substituem as garrafas de vidro, e podem ser abastecidas na fábrica e consumidas em qualquer local. A Trina Cervejaria inova o mercado de cerveja no Amapá, oferecendo a bebida 100% artesanal, cuja fórmula básica contém água, malte e lúpulos e a eles são acrescentados ingredientes como gengibre, casca de laranja e coentro, que diferenciam o sabor.

Serviços:

Inauguração da My Growler Station com Lia Sophia e convidados

Data: 7 de julho

Local: rua Jovino Dinoá esquina com avenida Tupis, no Beirol

Hora: a partir das 18h

Informações: 99149-6446/99970-3423

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...