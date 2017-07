Lançamento da Virada Sustentável Manaus ocorre nesta quinta

O lançamento da terceira edição da Virada Sustentável Manaus movimentará o Centro Histórico com caminhada, música, dança, reflexão crítica e teatro nesta quinta-feira (6), das 16h às 22h. A programação denominada “A Volta da Cobra Grande” pretende reunir o público em torno do papel dos saberes tradicionais, reservado aos povos e comunidades tradicionais, na manutenção da sócio e biodiversidade da Amazônia. O evento é uma prévia da Virada, que será realizada nos dias 29 e 30.

A concentração ocorrerá no Paço da Liberdade, às 16h, com performances artísticas dos grupos Maracatu Baque Mulher e Maracatu Eco de Sapopema, além de bonecos e fantasias da companhia de teatro Vitória Régia. Neste horário, a abertura do evento será protagonizada pelos intelectuais e idealizadores do BASERIKOWI’I, o primeiro Centro de Medicina Indígena de Manaus, localizado próximo ao Paço. A partir das 16h30, tem início a caminhada com destino ao Largo São Sebastião.

A programação segue, às 18h30, no Musa do Largo, com apresentação da cantora indígena Djuena Tikuna. No local, ainda será realizada a roda de conversa “Nós somos a floresta: diálogos entre memórias, saberes e ciências”, que terá participação de Joilson Karapana, Gilton Mendes, Patrícia Melo Sampaio e Ennio Candotti.

A partir das 20h30, o Largo São Sebastião será palco do espetáculo de dança contemporânea “Apoena: Aquele que Vê Longe”, da companhia Contem Dança. Logo depois, o público poderá assistir a shows musicais de artistas locais.

“A proposta da caminhada A Volta da Cobra Grande é provocar na população uma reflexão profunda sobre a presença e ação desses povos na região e criticar o massacre contínuo e sistemático de populações indígenas, quilombolas, camponesas e ribeirinhas, nos motivando a estabelecer um diálogo simétrico entre ações ambientais e garantia de direitos. Nos últimos anos, os números de assassinatos aumentaram e estas pessoas têm pagado com a própria vida para que a floresta continue em pé. Os saberes tradicionais, assim como a demarcação de terras destes povos, têm exercido um papel fundamental na conservação da floresta. A garantia de direitos mínimos para esta população detentora destes saberes, assim como a promoção e fomento do conhecimento científico produzido na Amazônia, são ações necessárias e urgentes. A Volta da Cobra Grande também promoverá uma grande celebração para divulgar a Virada Sustentável Manaus. A programação é aberta e convidamos todos a participarem”, afirmou uma das organizadoras do evento, Rosseline Tavares.

Sobre a Virada

A Virada Sustentável Manaus promoverá, nos dias 29 e 30 de julho, centenas de atividades gratuitas e abertas ao público em todas as zonas da capital. O objetivo do festival é aumentar o engajamento da população em relação à sustentabilidade através de shows, ações culturais, atividades “zen” e esportivas, palestras e debates acerca do assunto.

Entre as ações já confirmadas na programação deste ano estão uma edição especial do projeto Remada Ambiental, apresentação teatral do grupo de alunos da floresta, shows musicais com atrações e bandas regionais e diversas atividades dentro do tema “zen”.

Curtir isso: Curtir Carregando...