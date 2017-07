Paracetamol da Prati Donaduzzi tem lote suspenso pela Anvisa

Um lote do medicamento Paracetamol 500 mg do laboratório Prati, Donaduzzi & Cia Ltda teve sua distribuição e comercialização suspensas por ter sido reprovado no ensaio de aspecto. A própria empresa identificou o problema e comunicou que fará o recolhimento voluntário do medicamento.

De acordo com a Anvisa, o lote 16H12A, foi reprovado no ensaio que avalia a aparência do medicamento e sua embalagem para saber se as características visuais e o aspecto do produto estão de acordo com o padrão de qualidade.

O produto, teve a suspensão da distribuição e comercialização em todo o país.

Os pacientes que possuem o lote suspenso em casa podem entrar em contato pelo SAC do laboratório Prati Donaduzzi & Cia para saber como fazer a devolução do medicamento. Os outros lotes da empresa continuam liberados.

