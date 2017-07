Setor de educação teme que novo Fies dificulte o acesso

Além do número insuficiente de vagas, a Abmes avalia que as regras do novo Fies não foram devidamente esclarecidas

Por Reuters

São Paulo – O setor de ensino superior privado avalia que o novo Fies apresentado nesta quinta-feira sinaliza o empenho do governo federal em tornar o programa de financiamento estudantil financeiramente sustentável, mas alerta que algumas das mudanças podem acabar restringindo o acesso de alunos à sala de aula.

“Da forma como foi colocado, não atende a expectativa nem do setor nem da sociedade. Nós esperávamos um programa que atendesse a uma demanda social, mas ficou muito restrito aos aspectos financeiros”, disse à Reuters o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes).

Mais cedo, o ministro de Educação, Mendonça Filho, anunciou um novo formato para o Fies a partir de 2018, destacando a criação de três modalidades diferentes de financiamento.

O programa vai oferecer pelo menos 300 mil novos contratos por ano, sendo 100 mil a juro zero, 150 mil a uma taxa de 3 por cento ao ano acrescida de correção monetária e o restante a juros ainda não definidos, conforme a renda do aluno. Atualmente, a taxa cobrada no programa é de 6,5 por cento ao ano.

“Essas 300 mil vagas para 2018 não atendem a demanda e o governo já estava ofertando em torno disso desde 2015”, disse Caldas. Em 2016, o ministério de Educação (MEC) disponibilizou 325 mil vagas, das quais 203,58 mil, ou quase 63 por cento, foram preenchidas.

Neste ano, foram ofertadas 150 mil vagas para o primeiro semestre e 75 mil para o segundo, ainda nos moldes antigos do programa.

Além do número insuficiente de vagas, a Abmes avalia que as regras do novo Fies não foram devidamente esclarecidas e aguarda a publicação da portaria para uma análise mais aprofundada.

As mudanças no programa de financiamento estudantil serão implementadas por meio de medida provisória, que ainda será enviada ao Congresso.

Veja mais no site da Exame

Curtir isso: Curtir Carregando...