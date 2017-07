Macapá sedia final brasileira do maior campeonato de b-boys do mundo

No dia 29 de julho, o Red Bull BC One Brazil Cypher chega ao Amapá para escolher o melhor b-boy brasileiro, que participará da final global em Amsterdã.

São Paulo, julho de 2017 – Capital do Estado do Amapá, a cidade de Macapá será palco da final nacional do campeonato de b-boys homem a homem mais importante do mundo, o Red Bull BC One. No dia 28 de julho, o local sedia, em parceria com o Governo do Estado, a Batalha Amapá, uma eliminatória que elegerá os competidores que participarão da grande final nacional, a Red Bull BC One Brazil Cypher, marcada para o sábado, 29 de julho, em um dos maiores cartões-postais no Norte do país: a Fortaleza de São José de Macapá.

O campeão será escolhido entre 16 finalistas e garante vaga para a edição da final global, que coroará o melhor b-boy do mundo em 4 de novembro, na Holanda.

Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever para participar da Batalha Amapá, que será realizada no Teatro das Bacabeiras, um dia antes da final. Lá serão apresentadas as batalhas e selecionados os 12 melhores b-boys. Eles se juntam aos quatro Wildcards já escolhidos pelos especialistas da Red Bull para os duelos do Red Bull BC One Brazil Cypher no sábado, a partir das 18h. São eles: Leony Pinheiro, Gilberto Araujo (o “Rato”), Ediomar​ Queiroz (o “Tchantcho”) e Mateus Melo (o “Bart”).

Quem julgará os movimentos e o gingado dos rapazes são três nomes já bastante conhecidos da cena: os brasileiros Pelezinho (membro do time estrelado Red Bull BC One All Stars) e Jojo (atleta do Macapá), além do colombiano Arex, jovem b-boy talentoso que se classificou para a final mundial em 2011. Os critérios avaliados por eles serão musicalidade, originalidade, performance e presença de palco de cada b-boy.

De acordo com o b-boy Pelezinho, um dos jurados, o evento no Amapá será uma ótima oportunidade para o país conhecer os talentos locais. “A cena da região Norte é muito boa. Os meninos, por estarem longe do Sudeste, onde rolam mais batalhas, acabam se dedicando e treinando com muito mais afinco em busca do sonho de se tornar reconhecido”, diz. “O Red Bull BC One no Amapá vai ser uma chance para todo o Brasil conhecer a força da cena local.”

Os eventos serão gratuitos e abertos ao público. Para garantir a presença dentro da arena do Red Bull BC One Brazil Cypher, no entanto, é preciso enviar dados pessoais (nome e telefone) até 23/7 para o e-mail bconemacapa@redbull.com.br. Caso o limite de 100 convites seja atingido, haverá sorteio entre os interessados.

Serviço:

Red Bull BC One Brazil Cypher

Data e horário: Sábado, dia 29/7, a partir das 18h

Local: Fortaleza de São José de Macapá – Rua Cândido Mendes, 1611 – Central, Macapá – AP

Ingressos: Gratuitos, por meio de inscrição (nome completo e telefone) pelo e-mail

bconemacapa@redbull.com.br até 23 de julho (sujeitos a 150 convites). Caso haja mais interessados, haverá sorteio). Além disso, um telão na área externa com transmissão da batalha para o público será montado.

Capacidade: 500 pessoas

Classificação etária: Livre

