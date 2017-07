Sesc Amapá apresenta exposição fotográfica sobre a cultura Indígena

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Amapá, realizará a exposição “Já Fui Floresta” do artista José Medeiros de Campo Grande (MS). A abertura será dia 14 de Julho às 19h e segue no período de 17 de julho a 25 de agosto para visitação gratuita na Galeria Antônio Munhoz Lopes, no Sesc Araxá.

A exposição apresenta o trabalho do artista José Medeiros, que desenvolve uma pesquisa em torno da convivência com indígenas. A montagem da exposição aproximará o público através de uma imersão visual e sensitiva com ambiente escuro e iluminação com fumaça, para dar sensação de uma Oca, habitação indígena.

A tribo apresentada será a dos índios Ikpeng, localizados no Parque Indígena do Médio Xingu (MS), cuja relação de troca entre o artista e a comunidade possibilitou uma trajetória fotográfica rica em realidade, convivência junto ao mundo globalizado, valorização de atributos simbólicos e os direitos dos índios. Com a exposição, Medeiros procura instigar o lugar que a cultura indígena merece na sociedade contemporânea, vendo o futuro em perspectiva.

Sobre o artista:

José Medeiros é de Campo Grande (MS) e começou a fotografar com 16 anos, sempre demonstrando interesse às manifestações culturais do ser humano em interação social e com a natureza. Sua missão fotográfica, estética e antropológica, é marcada sempre pela postura questionadora e polêmica.

