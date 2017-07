Anvisa determina recolhimento de lote de Omeprazol

Um lote do medicamento genérico Omeprazol, usado para tratar problemas gástricos, foi suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 10. A resolução determina que a fabricante Eurofarma Laboratórios retire do mercado todas as caixas de 40mg do lote 486773A, do remédio vendido na forma de pó liofilizado para solução injetável, com fabricação em janeiro e validade até dezembro de 2017. Hospitais e consumidores também devem suspender o uso.

O motivo da medida é um erro nos rótulos do produto desse lote, conforme a Anvisa. Segundo comunicado do laboratório, algumas unidades foram identificadas como outra substância, o Sulfato de Polimixina B, no interior das embalagens. Por isso, também é recomendado que medicamentos identificados como Sulfato de Polimixina B e sob o lote 486773A sejam avaliados.

Esse remédio é usado para tratar infecções urinárias, de meninges e sangue, enquanto o Omeprazol é usado em casos como gastrite, azia e úlceras.

A Eurofarma divulgou um comunicado de recolhimento voluntário e o telefone 0800-704-3876 para mais informações. A central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail euroatende@eurofarma.com.br.

