Governo divulga resultado de exame psicotécnico do concurso da PMAC

O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 10, o resultado preliminar do exame psicotécnico do concurso público para aluno-soldado da Polícia Militar do Acre (PMAC), em conformidade com o edital nº14 SGA/PMAC, de 7 de julho de 2017.

Os candidatos não mencionados na lista dos aprovados podem tomar conhecimento das razões de inaptidão, por meio de Entrevista Devolutiva, a ser solicitada e agendada até as 18h de terça-feira, 11 de julho, via formulário disponível no site do Ibade, considerando-se o horário local.

No comparecimento à Entrevista Devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, que deve, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP).

A entrevista será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da contraindicação do concorrente ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.

Os candidatos podem obter informações gerais referentes ao concurso público por meio dos telefones (21) 3674-9190, do Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 em Rio Branco ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

