Nota de encerramento e agradecimento Fototerra Urbanismo

A empresa Fototerra Urbanismo informa à população de Macapá o encerramento de suas atividades na capital por meio do programa de regularização de lote Macapá Cidade Legal, realizado através da parceria entre a Fototerra e o serviço público municipal. O encerramento das atividades ocorreu devido ao término do contrato e a não renovação do mesmo.

Na oportunidade agradecemos à população de Macapá, em especial as mais de 10 mil pessoas as quais realizamos o atendimento durante esses anos de trabalho na capital. Deste número foram gerados 4.170 processos que resultaram em torno de 1.800 Títulos de Domínio.

Agradecemos também às empresas parceiras, públicas e privadas, que acreditaram em nosso objetivo de implantar um serviço de qualidade, moderno e seguro, oferendo ao munícipe um atendimento humanizado. Nosso muito obrigado às imobiliárias, Corretores, Conselho Regional de Corretores de Imóveis-CRECI/AP, Cartório de Registro de Imóveis, Associação Comercial e Industrial do Amapá/ACIA, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá – SINDUSCON/AP, SEBRAE Amapá e aos funcionários da Prefeitura de Macapá envolvidos direta ou indiretamente no projeto (SEMFI, SEMAD e SEMDUH). Agradecemos também nossos colaboradores que formaram um time dedicado e competente.

A equipe Fototerra sente-se horada pela oportunidade de implantar modernas técnicas de trâmite processual para a gestão do atendimento na regularização de lotes, permitindo que os processos fossem concluídos em tempos compatíveis com a expectativa dos requerentes e com a máxima segurança jurídica. Resultados comprovados pelo alto grau de satisfação demostrado por aqueles que usaram os serviços através do Programa. O que nos permite a certeza de ter deixado um legado no que tange a Regularização Fundiária ao município de Macapá, além de ter alcançado um de nossos principais objetivos, reduzir o tempo de conclusão de 2 anos de processo de regularização para 90 dias, sendo que conseguimos reduzir este tempo para 30 dias em média, com redução da burocracia e com mais segurança jurídica.

Informamos ainda que os atendimentos já estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – SEMDUH.

Sobre a Fototerra

Fototerra atua com foco em tecnologia da informação, atendendo clientes, tanto nacionais quanto internacionais por meio de atividades como atualização de cadastros imobiliários, mapeamento, implantação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), mapeamento florestal (inclusive na Amazônia) para empresas de papel e celulose e INPE (instituto de Pesquisas Espaciais), prestação de serviços para Petrobrás, Companhia Vale entre outros.

