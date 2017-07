SENAI Amapá oferece 13 opções de cursos gratuitos

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá oferece 13 cursos gratuitos de educação a distância. Para participar, basta acessar www.eadsenai.com.br/virtual/ap e se cadastrar. As opções de formação são destinadas tanto para quem quer entrar no mundo do trabalho e desenvolver capacidades, como para quem já está trabalhando e deseja atualizar conhecimentos. A idade mínima para cursar é 14 anos e interessados de todos os níveis de escolaridade podem participar.

Os cursos ofertados são: Educação Ambiental; Empreendedorismo; Legislação Trabalhista; Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação e Comunicação; Propriedade Intelectual; Desenho Arquitetônico; Finanças Pessoais; Lógica de Programação; Metrologia; Noções básicas de Mecânica Automotiva, Consumo Consciente de Energia e Fundamentos de Logística.

Totalmente online, cada curso tem duração de 14 horas e o aluno pode escolher os melhores dias e horários para desenvolver suas atividades, desde que conclua em 20 dias. As aulas iniciam a partir do momento da inscrição e o interessado pode optar por quantos cursos desejar. Por serem estruturados de forma autoexplicativa, permitem que os participantes façam as tarefas propostas no seu próprio ritmo, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um.

