Mais de 200 cidades entram em alerta amarelo para baixa umidade na Amazônia

Municípios de Tocantins, Mato Grosso e Rondônia podem ter índices de umidade entre 20% e 30%; indicado pela OMS é de 60%

Três estados da Amazônia estão em alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar: Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Somente Tocantins tem quase 60 cidades com alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 60%, no entanto, os índices de umidade nos municípios tocantinenses devem ficar entre 30% e 20%.

De acordo com informações do G1 Tocantins, as maiores cidades afetadas são Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. As temperaturas máximas na região ficam entre 31ºC e 33ºC. O estado de alerta só é declarado quando a umidade fica entre 20% e 12%. Abaixo disso, já é considerado estado de emergência.

A orientação para a população é de evitar atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia, entre 11h e 15h, beber muita água para se manter hidratado, usar protetor solar e evitar ações que possam provocar queimadas, que agravam ainda mais a situação neste período do ano.

Parte de Goiás e do Distrito Federal também estão na lista, que juntos somam 394 cidades. Confira a lista de municípios da Amazônia:

TOCANTINS

Aliança Do TocantinsAlmasAlvorada Araguaçu Arraias Aurora Do Tocantins Barrolândia Brejinho De Nazaré Cariri Do Tocantins Chapada Da Natividade Chapada De Areia Combinado Conceição Do Tocantins Cristalândia Crixás Do Tocantins Dianópolis Dueré Figueirópolis Formoso Do Araguaia Fátima Gurupi Ipueiras Jaú Do Tocantins Lagoa Da Confusão LavandeiraMarianópolis Do Tocantins Miracema Do Tocantins Monte Do Carmo Monte Santo Do Tocantins Natividade Nova Rosalândia Novo Alegre Novo Jardim Oliveira De Fátima Palmas Palmeirópolis Paranã Paraíso Do Tocantins Peixe Pindorama Do Tocantins Pium Ponte Alta Do Bom Jesus Ponte Alta Do Tocantins Porto Alegre Do Tocantins Porto Nacional Pugmil Rio Da Conceição Sandolândia Santa Rita Do Tocantins Santa Rosa Do Tocantins Santa Tereza Do Tocantins Silvanópolis Sucupira São Salvador Do Tocantins São Valério Taguatinga Taipas Do Tocantins Talismã

RONDÔNIA

Alta Floresta D’Oeste Alto Alegre Dos Parecis Alto Paraíso Alvorada D’Oeste Ariquemes Buritis Cabixi Cacaulândia Cacoal Campo Novo De Rondônia Candeias Do Jamari Castanheiras Cerejeiras Chupinguaia Colorado Do Oeste Corumbiara Costa Marques Cujubim Espigão D’Oeste Governador Jorge Teixeira Guajará-Mirim Itapuã Do Oeste Jaru Ji-Paraná Machadinho D’Oeste Ministro Andreazza Mirante Da Serra Monte Negro Nova Brasilândia D’Oeste Nova Mamoré Nova União Novo Horizonte Do Oeste Ouro Preto Do Oeste Parecis Pimenta Bueno Pimenteiras Do Oeste Porto Velho Presidente Médici Primavera De Rondônia Rio Crespo Rolim De Moura Santa Luzia D’Oeste Seringueiras São Felipe D’Oeste São Francisco Do Guaporé São Miguel Do Guaporé Teixeirópolis Theobroma Urupá Vale Do Anari Vale Do Paraíso Vilhena

MATO GROSSO

Alta Floresta Alto Araguaia Alto Boa Vista Alto Garças Alto Paraguai Alto Taquari Apiacás Araguaiana Araguainha Araputanga Arenápolis Aripuanã Barra Do Bugres Barra Do Garças Barão De Melgaço Bom Jesus Do Araguaia Brasnorte Campinápolis Campo Novo Do Parecis

Campo Verde Campos De Júlio Canabrava Do Norte Canarana Carlinda Castanheira Chapada Dos Guimarães Cláudia Cocalinho Colniza Colíder Comodoro Confresa Conquista D’Oeste Cotriguaçu Cuiabá Curvelândia Cáceres Denise Diamantino Dom Aquino Feliz Natal Figueirópolis D’Oeste Gaúcha Do Norte General Carneiro Glória D’Oeste Guarantã Do Norte Guiratinga Indiavaí Ipiranga Do Norte Itanhangá Itaúba Itiquira Jaciara Jangada Jauru Juara Juruena Juscimeira Juína Lambari D’Oeste Lucas Do Rio Verde LuciaraMarcelândia Matupá Mirassol D’Oeste Nobres Nortelândia Nossa Senhora Do Livramento Nova Bandeirantes Nova Brasilândia Nova Canaã Do Norte Nova Guarita Nova Lacerda Nova Marilândia Nova Maringá Nova Monte Verde Nova Mutum Nova Nazaré Nova Olímpia Nova Santa Helena Nova Ubiratã Nova Xavantina Novo Horizonte Do Norte Novo Mundo Novo Santo Antônio Novo São Joaquim Paranatinga Paranaíta Pedra Preta Peixoto De Azevedo Planalto Da Serra Poconé Pontal Do Araguaia Ponte Branca Pontes E Lacerda Porto Alegre Do Norte Porto Dos Gaúchos Porto Estrela Poxoréo Primavera Do Leste Querência Reserva Do Cabaçal Ribeirão Cascalheira Ribeirãozinho Rio Branco Rondolândia Rondonópolis Rosário Oeste Salto Do Céu Santa Carmem Santa Cruz Do Xingu Santa Rita Do Trivelato Santa Terezinha Santo Afonso Santo Antônio Do Leste Santo Antônio Do Leverger Sapezal Serra Nova Dourada Sinop Sorriso São Félix Do Araguaia São José Do Povo São José Do Rio Claro São José Do Xingu São José Dos Quatro Marcos São Pedro Da Cipa Tabaporã Tangará Da Serra Tapurah Terra Nova Do Norte Tesouro Torixoréu União Do Sul Vale De São Domingos Vera Vila Rica Várzea Grande.

Portal Amazônia

