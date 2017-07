Zaad Mondo, lançamento upper premium do Boticário, convida o homem a buscar novas descobertas

Fragrância amadeirada traz ingrediente exclusivo e inovador com origem na região dos Balcãs. Novo eau de parfum chega ao mercado em 3 de julho

Estar seguro de suas realizações, mas em constante movimento para viver novas experiências e se conectar com o mundo, é um dos desejos do homem moderno, elegante e bem-sucedido. Agora ele ganha uma tradução perfeita em Zaad Mondo, nova fragrância upper premium masculina do Boticário, que chega ao mercado em 3 de julho. A novidade estará disponível nas lojas, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras da marca líder em perfumaria no país*.

O novo eau de parfum combina notas amadeiradas e de especiarias aromáticas ao toque levemente frutado do exclusivo acorde Blue Juniper, criando uma combinação sofisticada e inovadora para o mercado brasileiro. A composição do acorde tem como ingrediente principal o Juniper – berry originária das regiões frias e montanhosas da região do Balcãs. A combinação inédita traz, ainda, o cítrico do grapefruit, a tonalidade verde do cipreste e o contraste quente e amadeirada da noz moscada. Os quatro elementos trazem para o consumidor a experiência do cheiro do Juniper na floresta, diferente do uso mais tradicional da perfumaria, com o fruto seco e processado.

“Zaad Mondo evidencia as madeiras frescas, uma tendência internacional que O Boticário traz para o Brasil, com o fresco frutado do Blue Juniper. O resultado é um eau de parfum elegante e sofisticado”, explica o gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “Ele foi criado para acompanhar esse homem moderno que está sempre no mundo, porque acredita que viajar é a melhor forma de se libertar da rotina e viver para o novo, conhecendo pessoas, culturas e lugares.”

A fragrância é assinada pelos perfumistas Adilson Rato e Frank Voelkl, da Casa de Fragrância Firmenich.

A embalagem traduz a sofisticação de Zaad Mondo. O tom azul e a textura do cartucho têm inspiração no passaporte e no universo das viagens. No interior da caixa, o toque especial de carimbos de diversos países reforçam o convite para viajar pelo mundo.

Promoção

Para o lançamento de Zaad Mondo, O Boticário traz uma promoção especial para esse homem moderno que adora conhecer o mundo. A marca vai sortear uma viagem de volta ao mundo, com direito a acompanhante – com valor equivalente a R$ 200 mil. Para participar, é preciso comprar qualquer eau de parfum da linha Zaad e fazer a inscrição cadastrando o código de barra no site boticario.com.br/promocaozaadmondo. O concurso é regulamentado pela Caixa Econômica Federal, número 4-0439/2017, e o sorteio acontece em 2 de agosto.

Fonte: Kantar Worldpanel, Share Valor no Painel Nacional de Consumidores, Full Year 2016 – T.Fragrâncias

