A Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá (Concurso Politec AP) já teve edital para abertura de concurso público anunciado oficialmente. O documento estará disponível a partir das 17h, desta sexta-feira, 14, para acesso no site do Governo do Estado, pois precisa passar pelo trâmite de praxe que é a publicação no Diário Oficial do Estado.

O concurso Politec AP oferece 70 vagas para perito, sendo 18 vagas imediatas e 52 reservas para o cargo de perito médico legista; e 02 vagas imediatas e até 08 em cadastro reserva para perito médico legista com especialização em psiquiatria. As vagas serão divididas em 03 áreas de lotação no Estado. Para ambos os cargos, a remuneração é de R$ 10.067, 96, com prova teórica a ser realizada no dia 3 de setembro.

Como principais pré-requisitos, o candidato deve possuir diploma de conclusão de curso superior em medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Aos que desejam concorrer à vaga na área de psiquiatria, deve ainda comprovar a especialização.

As inscrições do concurso Politec AP devem ser realizadas a partir das 10h desta segunda-feira, dia 17, seguinto até 14h de 7 de agosto de 2017, pelo endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, organizadora. A taxa para efetivação da participação está fixada no valor de R$ 220,00.

O certame ocorrerá em quatro fases, sendo a primeira a aplicação da prova objetiva e redação, que acontecerá no próximo dia 03 de setembro. A segunda fase será a prova de títulos, seguida de exame documental e de saúde, e por último, programa de formação.

Último concurso Politec AP

O último edital foi publicado em 2004, então já são 13 anos sem concurso para a área no estado. Na época foram ofertadas 22 vagas para cargos de Perito Criminal e Médico Legista, nas seguintes áreas: psiquiatria; odontologia; engenharia civil; engenharia mecânica; engenharia florestal; biologia; e farmácia bioquímica. Do total de vagas destinadas a todos os cargos, o mínimo de 5% até o máximo de 20% foram destinadas a pessoas com deficiência.

O concurso foi realizado nas seguintes fases: exame de conhecimentos (prova com questões objetivas e redação); exames médicos e complementares para todos os cargos; exame documental; e avaliação psicológica.

Na época, a remuneração inicial básica para todos as carreiras era de R$ 2.408,59.

Prova do último concurso Politec AP

As provas foram compostas por 30 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, nas áreas de conhecimentos específicos e língua portuguesa. Também foi aplicada redação com o valor de 20 pontos.

