Ônibus atenderão visitantes com linhas 24h nos três últimos dias da festa de São Tiago

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) anunciou que terá linhas especiais atendendo a região metropolitana de Macapá a partir de domingo, 16, para levar fiéis e turistas à programação da Festa de São Tiago. Os itinerários foram definidos junto a Secretaria de Estado dos Transporte (Setrap) e incluem paradas em Macapá, Santana, Mazagão Novo, seguindo até Mazagão Velho, onde se concentram as festividades.

O prefeito do município reuniu na semana passada com donos das empresas de ônibus e pediu apoio. Ele acredita num grande fluxo de visitantes, facilitado pela ponte da Integração, inaugurada em dezembro de 2016. A travessia no local era feita por balsas e considerado um “gargalo” para o turismo nessa época.

Ficou também definido que nos três últimos da festa, quando acontece o ponto alto das celebrações, haverá linhas 24 horas para atender os visitantes.

O Setap vem implementando as linhas metropolitanas após a abertura da ponte e também da sanção da lei de autoria do deputado Pedro DaLua (PSC) que incluiu Mazagão na região Metropolitana de Macapá. Por solicitação do parlamentar, abriu cadastros para a meia-passagem no município e implantou a bilhetagem eletrônica nos ônibus, possibilitando acesso aos benefícios do Passe Social Estudantil e Meia Passagem.

Ascom/Setap

