Ministério do Meio Ambiente e WWF-Brasil lançam estudo sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas

O analista sênior de conservação e mudanças climáticas, responsável pelo estudo dentro do WWF-Brasil, Eduardo Canina, fala sobre a vulnerabilidade dos municípios às mudanças do clima

Revista Brasil

O WWF-Brasil lança, junto com o Ministério do Meio Ambiente, um estudo que fala do Índice de Vulnerabilidade dos Municípios às Mudanças do Clima, ou seja, ele faz um cálculo do quanto os município estão expostos ao problema das secas.

O estudo apresenta uma análise da vulnerabilidade do Brasil às Secas a partir de uma visão integrada do desastre, que contempla as dimensões: climática; socioeconômica; e físico-ambiental. Para falar sobre essa análise, o Revista Brasil conversa com o analista sênior de conservação e mudanças climáticas, responsável pelo estudo dentro do WWF-Brasil, Eduardo Canina.

Ouça a entrevista na íntegra no site das Rádios EBC

