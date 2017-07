WhatsApp testa reprodução de vídeos do YouTube dentro do app

O aplicativo russo Telegram ainda não é tão popular quanto o WhatsApp, mas ele conquistou muita gente por apresentar recursos mais interessantes do que o rival, como suporte a GIFs animados e reprodução de vídeos do YouTube dentro do próprio app. Depois de adicionar suporte aos GIFs, o WhatsApp agora testa justamente a possibilidade de reproduzir vídeos da plataforma da Google dentro do chat de conversa.

A novidade apareceu na versão Beta do aplicativo do WhatsApp para iOS. E o mais interessante aqui é que tanto é possível reproduzir o vídeo em um player flutuantes sobre a conversa ou então pressionar assistir ao conteúdo em tela cheia, mas tudo sem precisar carregar o aplicativo ou a página do YouTube em si.

Este novo recurso está escondido na versão 2.17.40 do app que pertence ao Facebook e foi descoberto pelo pessoal do WABetaInfo, página especializada em vasculhar as versões de testes do WhatsApp em busca de novidades que normalmente chegam às versões estáveis no futuro.

