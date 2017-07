O Boticário lança Cuide-se Bem em versão mini e capinhas colecionáveis

A linha Cuide-se Bem do Boticário incentiva as mulheres a reservarem um tempo para cuidar de si. Agora, para facilitar ainda mais esse cuidado e hidratação a qualquer hora,O Boticário apresenta a família Cuide-se Bem Mini, com Álcool em Gel, Creme de Mãos e capinhas em silicones fofas, colecionáveis e “penduráveis” – para conquistar em cheio as mulheres mais antenadas, que estão aderindo à onda de personalizar suas bolsas com pingentes e berloques, entre outros adereços.

Com 30 ml, os produtos têm o tamanho ideal para carregar na bolsa ou espalhar por lugares estratégicos, como porta-luvas do carro, gaveta do escritório, criado-mudo ao lado da cama ou mochila da academia, para estar sempre à mão. Além disso, o cheirinho das fragrâncias de Morango e Leite, Caramelito, Rosa e Algodão, Leite e mel e Nuvem é prolongada em cada aplicação do produto.

O Álcool em Gel tem concentração etílica de 78%e elimina 99,9% das bactérias, sem ressecar a pele.Já o Creme de Mãos hidrata por 30 horas também braços e cotovelos, além de ter fórmula com rápida absorção e não estragar o esmalte.

As capinhas, também conhecidas como holders, são de silicone e vêm em cinco opções, nas cores rosa, amarelo, azul, lilás e glitter.“O Boticário é a primeira marca a trazer os holders de forma proprietária ao mercado nacional. Eles têm um grande apelo colecionávele agregam praticidade ao nosso portfólio. Além disso, são super fofos e dão um toque de charme quando pendurados na bolsa ”, afirma Aline Mori, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário. Agora é possível manter as mãos limpas, hidratadas e perfumadas a todo momento, com a qualidade da linha Cuide-se Bem.

