Projeto “Navegando com o Meio Ambiente” destaca a importância da preservação das lagunas

Desenvolvido para conscientizar a população sobre a importância de se preservar os estuários, as lagunas e seus biomas naturais, o projeto ‘Navegando com o Meio Ambiente’, iniciado em 2009 após a parceria firmada entre a Braskem e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) recebeu somente no primeiro semestre deste ano, em seu barco escola, mais de mil pessoas para aulas de campo no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba (CELMM).

A bordo do catamarã, os participantes têm aulas multidisciplinares com biólogos, geógrafos e pedagogos sobre o complexo lagunar e seus biomas, as unidades de conservação existentes no CELMM e sobre a Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita, onde fica instalada uma base avançada do IMA, em Marechal Deodoro.

No barco, é possível realizar dois tipos de aulas: o percurso completo, com a duração de uma hora e meia a duas horas; e o percurso alternativo, que tem a duração de até uma hora, que é realizado quando a maré está baixa. As aulas de campo acontecem durante os quatro dias da semana, com turmas de no mínimo 30 pessoas, que podem ser de alunos de escolas públicas, privadas, universidades e instituições. A idade mínima para estar a bordo é de 10 anos.

Pedro Normande, coordenador de Educação Ambiental do IMA/AL, ressalta a importância da parceria com a Braskem, que tem auxiliado a propagar conhecimento sobre vários aspectos do complexo lagunar.

“Isso tem ajudado a conscientizar os participantes, que têm saído das aulas de campo com mais conhecimento sobre os benefícios que a laguna traz para o estado, principalmente para Maceió e Marechal Deodoro. Que essas pessoas sejam multiplicadores, cheguem em casa e conversem com seus familiares e amigos sobre o barco-escola. O projeto vem dando grandes resultados”, salientou Normande.

Milton Pradines, gerente de Marketing e Relações Institucionais da Braskem, reforçou a relevância do projeto para preservação do meio ambiente naquela região.

“Esta é uma iniciativa que visa preservar o meio ambiente. Quando apoiamos esse projeto, estamos contribuindo com a criação de uma cultura de preservação entre as crianças e jovens de Alagoas . E mostrando a importância deste bioma, que é um dos símbolos das ricas fauna e flora de Alagoas”, concluiu Pradines.

Quem tiver interesse em participar de uma aula, basta entrar em contato pelo telefone (82) 3315-1737, solicitar o passeio por ofício e aguardar o retorno do IMA.

Em épocas especiais, como em outubro, mês das crianças, e junho, mês do meio ambiente, o projeto realiza programações especiais com atividades não somente no barco-escola, mas também na base do IMA, com atividades lúdicas envolvendo jogos e brincadeiras ligadas ao meio ambiente.

Sobre a Braskem

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos, e com faturamento anual de R$ 54 bilhões. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico, a Braskem atua em mais de 70 países, conta com 8 mil integrantes e opera 40 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.

