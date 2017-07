Primeiro transplante de mão em criança é considerado um sucesso

A primeira criança do mundo a se submeter a um duplo transplante de mão agora pode escrever, comer e se vestir sozinha, disseram os médicos nesta terça-feira, declarando que a operação inédita foi um sucesso após 18 meses.

O relatório no The Lancet Child & Adolescent Health dá a primeira atualização médica oficial sobre Zion Harvey, de 10 anos, que se submeteu a uma cirurgia para substituir as duas mãos em julho de 2015.

— Dezoito meses após a cirurgia ele é mais independente e consegue completar atividades cotidianas — afirmou Sandra Amaral, médica no Hospital da Criança da Filadélfia, onde a operação aconteceu.

— Ele continua a melhorar à medida que realiza a terapia diária para aumentar a função da mão, além do apoio psicossocial para ajudar a lidar com as demandas da cirurgia.

Harvey teve as mãos e os pés amputados quando tinha dois anos, decorrente de uma septicemia. Ele também fez um transplante de rim.

Zion Harvey já estava tomando imunossupressores para evitar qualquer reação ao rim, que era um fator-chave em sua operação de transplante de mão, que durou mais de 10 horas. Os remédios imunossupressores devem ser tomados continuamente para prevenir que o corpo do paciente rejeite o transplante. Esses medicamentos acarretam riscos como diabetes, câncer e infecções.

Os médicos analisaram os desafios e os sucessos que Harvey e sua família enfrentaram, observando que uma grande equipe de especialistas estava apoiando-os em todos os momentos. O menino “sofreu oito rejeições de mãos, incluindo episódios sérios durante o quarto e o sétimo mês de seu transplante”, disse o relatório.

“Todos estes foram revertidos com medicamentos imunossupressores sem afetar a função de suas mãos”.

Harvey continua a tomar quatro imunossupressores e um esteroide.

— Embora os resultados funcionais sejam positivos e o menino se beneficie de seu transplante, essa cirurgia tem sido muito exigente para ele e sua família — disse Sandra.

Antes do duplo transplante de mão, Harvey tinha uma “capacidade limitada de se vestir, se alimentar e tomar banho por meio de processos adaptados, usando seus membros residuais ou equipamento especializado”, afirmou o relatório. As mãos do doador ficaram disponíveis em julho de 2015, após a morte de uma criança.

Poucos dias depois da cirurgia, Harvey descobriu que poderia mover os dedos usando os ligamentos de seus membros remanescentes.

“A regeneração dos nervos significa que ele poderá mover os músculos das mãos transplantados e sentir o toque dentro de cerca de seis meses, quando também conseguirá comer e pegar uma caneta para escrever”, segundo o relatório. Os exames mostram que seu cérebro está se adaptando às novas mãos, desenvolvendo novos caminhos para controlar o movimento e ter sensações.

Os pesquisadores alertaram que é necessário mais estudo antes que os transplantes de mão nas crianças se tornem generalizados.

“O primeiro transplante duplo de mão no mundo em uma criança foi bem-sucedido em circunstâncias cuidadosamente consideradas”, de acordo com o relatório.

O primeiro transplante de mão bem-sucedido em um adulto foi concluído em 1998.

